Yidocy Plus (YIDO) Information Play, Enjoy, & Earn! Yidocy Plus is the web3 services bringing DeFi + GameFi + Kpop culture together! It offers truly unique user experiences covering from high-yield staking to game & Kpop playgrounds. Join this exciting community packed with real-world rewards opportunities and entertainment. Officiel hjemmeside: https://www.yidocyplus.io/ Hvidbog: https://yidocy.io/assets/Yidocy-white-paper_V1.2.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c Køb YIDO nu!

Yidocy Plus (YIDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Yidocy Plus (YIDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 97.20K $ 97.20K $ 97.20K Alle tiders Høj: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Alle tiders Lav: $ 0.000399827864187082 $ 0.000399827864187082 $ 0.000399827864187082 Nuværende pris: $ 0.000972 $ 0.000972 $ 0.000972 Få mere at vide om Yidocy Plus (YIDO) pris

Yidocy Plus (YIDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Yidocy Plus (YIDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YIDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YIDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YIDO's tokenomics, kan du udforske YIDO tokens live-pris!

Sådan køber du YIDO Er du interesseret i at tilføje Yidocy Plus (YIDO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe YIDO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber YIDO på MEXC nu!

Yidocy Plus (YIDO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for YIDO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk YIDO prishistorikken nu!

YIDO Prisprediktion Vil du vide, hvor YIDO måske er på vej hen? Vores YIDO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YIDO Tokens prisprediktion nu!

