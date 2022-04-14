YieldBricks (YBR) Tokenomics Få vigtig indsigt i YieldBricks (YBR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YieldBricks (YBR) Information Imagine a world where real estate investing isn’t limited by borders, capital, access or investor status. YieldBricks is making this a reality by merging the transparency and innovation of DeFi with stability of RWA assets into a scalable protocol that enables anyone to invest in premium, yield-bearing properties with ease. Officiel hjemmeside: https://www.yieldbricks.com/ Hvidbog: https://docsend.com/view/c5n2ate3yi2ckx5r Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x11920f139a3121c2836e01551d43f95b3c31159c Køb YBR nu!

YieldBricks (YBR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YieldBricks (YBR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Alle tiders Høj: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Alle tiders Lav: $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 $ 0.000688919174838846 Nuværende pris: $ 0.001227 $ 0.001227 $ 0.001227 Få mere at vide om YieldBricks (YBR) pris

YieldBricks (YBR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YieldBricks (YBR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YBR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YBR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YBR's tokenomics, kan du udforske YBR tokens live-pris!

YieldBricks (YBR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for YBR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk YBR prishistorikken nu!

YBR Prisprediktion Vil du vide, hvor YBR måske er på vej hen? Vores YBR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YBR Tokens prisprediktion nu!

