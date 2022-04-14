YBDBD (YBDBD) Tokenomics Få vigtig indsigt i YBDBD (YBDBD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YBDBD (YBDBD) Information YabbaDabbaDoo! where the prehistoric meets the digital, and fun takes the wheel! Imagine a world filled with dinosaurs, stone-age cars, and vibrant communities—now powered by blockchain technology. Our mission is simple: bring laughter, adventure, and real value to the crypto space with a meme-coin that’s as entertaining as it is rewarding. Officiel hjemmeside: https://www.yabba-dabba-doo.xyz/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x363e76a8e43720818de7c4de370fdc6d8c501894 Køb YBDBD nu!

YBDBD (YBDBD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YBDBD (YBDBD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 75.02K $ 75.02K $ 75.02K Alle tiders Høj: $ 0.01795 $ 0.01795 $ 0.01795 Alle tiders Lav: $ 0.000003388081538967 $ 0.000003388081538967 $ 0.000003388081538967 Nuværende pris: $ 0.000003751 $ 0.000003751 $ 0.000003751 Få mere at vide om YBDBD (YBDBD) pris

YBDBD (YBDBD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YBDBD (YBDBD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YBDBD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YBDBD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YBDBD's tokenomics, kan du udforske YBDBD tokens live-pris!

Sådan køber du YBDBD Er du interesseret i at tilføje YBDBD (YBDBD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe YBDBD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber YBDBD på MEXC nu!

YBDBD (YBDBD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for YBDBD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk YBDBD prishistorikken nu!

YBDBD Prisprediktion Vil du vide, hvor YBDBD måske er på vej hen? Vores YBDBD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se YBDBD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!