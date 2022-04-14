YAY Network (YAY) Tokenomics Få vigtig indsigt i YAY Network (YAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

YAY Network (YAY) Information YAY Network is an innovative and decentralized venture capital and accelerator platform tailored to empower visionary entrepreneurs within the Web3 ecosystem. Pioneering a top-tier launchpad experience, YAY Network offers a unique blend of support services and fair funding opportunities. Through $YAY staking, users gain access to scalable Initial DEX Offerings (IDOs), as well as a Private Alpha group. By harnessing the power of blockchain technology, YAY Network ensures utmost transparency, security, and inclusivity in its funding model. Founders can confidently access a dedicated advisory team, benefiting from expert guidance in private sales, pitch development, website optimization, and more. Additionally, the platform fosters an engaged and supportive community, propelling projects forward with organic awareness and momentum. As an all-encompassing platform for Web3 innovators, YAY Network sets a new standard for decentralized venture capital, paving the way for a flourishing and vibrant landscape of groundbreaking projects and disruptive ideas. Officiel hjemmeside: https://yay.network/ Hvidbog: https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579 Køb YAY nu!

YAY Network (YAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for YAY Network (YAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 357.56K $ 357.56K $ 357.56K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 687.75M $ 687.75M $ 687.75M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.088 $ 0.088 $ 0.088 Alle tiders Lav: $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 $ 0.000180253611537279 Nuværende pris: $ 0.0005199 $ 0.0005199 $ 0.0005199 Få mere at vide om YAY Network (YAY) pris

YAY Network (YAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for YAY Network (YAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal YAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange YAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår YAY's tokenomics, kan du udforske YAY tokens live-pris!

