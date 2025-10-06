Hvad er Yamaswap (YAMA)

Decentralized ETFs And AI-Powered Token Trading Hubs. Decentralized ETFs And AI-Powered Token Trading Hubs.

Yamaswap er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineYamaswapinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekYAMAtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om Yamaswap på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Yamaswap købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Yamaswap Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Yamaswap (YAMA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Yamaswap (YAMA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Yamaswap.

Tjek Yamaswap prisprediktion nu!

Yamaswap (YAMA) Tokenomics

At forstå tokenomics for Yamaswap (YAMA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om YAMA Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Yamaswap (YAMA)

Leder du efter, hvordan du køber Yamaswap? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Yamaswap på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

YAMA til lokale valutaer

Prøv konverter

Yamaswap Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Yamaswap, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Yamaswap Hvor meget er Yamaswap (YAMA) værd i dag? Den direkte YAMA pris i USD er 0.00005488 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle YAMA til USD pris? $ 0.00005488 . Tjek Den aktuelle pris på YAMAtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af Yamaswap? Markedsværdien for YAMA er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af YAMA? Den cirkulerende forsyning af YAMA er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på YAMA? YAMA opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på YAMA? YAMA så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for YAMA? Direkte 24-timers handelsvolumen for YAMA er $ 7.67K USD . Bliver YAMA højere i år? YAMA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se YAMA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

Yamaswap (YAMA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025