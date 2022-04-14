XUSD (XUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i XUSD (XUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XUSD (XUSD) Information XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation. Officiel hjemmeside: https://www.straitsx.com/xusd Hvidbog: https://cdn.prod.website-files.com/6119d1f2b05f8e85e873971a/65c0a737a6f5c158beaf62d7_StraitsX%20XUSD%20Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC08e7E23C235073C6807C2EFE7021304cb7c2815 Køb XUSD nu!

XUSD (XUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XUSD (XUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 71.39M $ 71.39M $ 71.39M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 71.39M $ 71.39M $ 71.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 2.0368 $ 2.0368 $ 2.0368 Alle tiders Lav: $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 $ 0.9492788036833526 Nuværende pris: $ 1.0001 $ 1.0001 $ 1.0001 Få mere at vide om XUSD (XUSD) pris

XUSD (XUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XUSD (XUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XUSD's tokenomics, kan du udforske XUSD tokens live-pris!

Sådan køber du XUSD Er du interesseret i at tilføje XUSD (XUSD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XUSD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XUSD på MEXC nu!

XUSD (XUSD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XUSD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XUSD prishistorikken nu!

XUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor XUSD måske er på vej hen? Vores XUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XUSD Tokens prisprediktion nu!

