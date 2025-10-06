UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Uranium.io pris i dag er 5.158 USD. Følg med i realtid XU3O8 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XU3O8 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Uranium.io pris i dag er 5.158 USD. Følg med i realtid XU3O8 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk XU3O8 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om XU3O8

XU3O8 Prisinfo

Hvad er XU3O8

XU3O8 Whitepaper

XU3O8 Officiel hjemmeside

XU3O8 Tokenomics

XU3O8 Prisprognose

XU3O8 Historik

XU3O8 Købsguide

XU3O8-til-fiat-valutaomregner

XU3O8 Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Uranium.io Logo

Uranium.io-kurs(XU3O8)

1 XU3O8 til USD direkte pris:

$5.158
$5.158$5.158
-0.03%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:44:19 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 5.154
$ 5.154$ 5.154
24H lav
$ 5.172
$ 5.172$ 5.172
24H høj

$ 5.154
$ 5.154$ 5.154

$ 5.172
$ 5.172$ 5.172

--
----

--
----

-0.02%

-0.03%

+4.96%

+4.96%

Uranium.io (XU3O8) realtidsprisen er $ 5.158. I løbet af de sidste 24 timer har XU3O8 handlet mellem et lavpunkt på $ 5.154 og et højdepunkt på $ 5.172, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. XU3O8s højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, XU3O8 har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, -0.03% i løbet af 24 timer og +4.96% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Uranium.io (XU3O8) Markedsinformation

--
----

$ 91.38K
$ 91.38K$ 91.38K

$ 825.28M
$ 825.28M$ 825.28M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

Den nuværende markedsværdi på Uranium.io er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 91.38K. Det cirkulerende forsyning af XU3O8 er --, med et samlet udbud på 160000038. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 825.28M.

Uranium.io (XU3O8) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Uranium.io i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.00155-0.03%
30 dage$ +0.109+2.15%
60 dage$ +0.41+8.63%
90 dage$ +0.701+15.72%
Uranium.io Prisændring i dag

I dag XU3O8 blev der registreret en ændring på $ -0.00155 (-0.03%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Uranium.io 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.109 (+2.15%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Uranium.io 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage XU3O8 sås en ændring af $ +0.41 (+8.63%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Uranium.io 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.701 (+15.72%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Uranium.io (XU3O8)?

Tjek Uranium.ioPrishistorik-siden nu.

Hvad er Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) is the world’s first tokenised uranium,with each token representing equitable ownership in physical uranium, which is stored and verified by Cameco. Built as an ERC-20 token on Etherlink, the high-speed L2 powered by Tezos technology, XU3O8 combines deep on-chain composability with institutional-grade infrastructure.

Uranium.io er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineUranium.ioinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekXU3O8tilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Uranium.io på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Uranium.io købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Uranium.io Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Uranium.io (XU3O8) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Uranium.io (XU3O8) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Uranium.io.

Tjek Uranium.io prisprediktion nu!

Uranium.io (XU3O8) Tokenomics

At forstå tokenomics for Uranium.io (XU3O8) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om XU3O8 Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Uranium.io (XU3O8)

Leder du efter, hvordan du køber Uranium.io? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Uranium.io på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

XU3O8 til lokale valutaer

1 Uranium.io(XU3O8) til VND
135,732.77
1 Uranium.io(XU3O8) til AUD
A$7.84016
1 Uranium.io(XU3O8) til GBP
3.92008
1 Uranium.io(XU3O8) til EUR
4.43588
1 Uranium.io(XU3O8) til USD
$5.158
1 Uranium.io(XU3O8) til MYR
RM21.61202
1 Uranium.io(XU3O8) til TRY
216.79074
1 Uranium.io(XU3O8) til JPY
¥789.174
1 Uranium.io(XU3O8) til ARS
ARS$7,400.28576
1 Uranium.io(XU3O8) til RUB
414.65162
1 Uranium.io(XU3O8) til INR
457.87566
1 Uranium.io(XU3O8) til IDR
Rp85,966.63228
1 Uranium.io(XU3O8) til PHP
302.72302
1 Uranium.io(XU3O8) til EGP
￡E.243.61234
1 Uranium.io(XU3O8) til BRL
R$27.69846
1 Uranium.io(XU3O8) til CAD
C$7.2212
1 Uranium.io(XU3O8) til BDT
630.92656
1 Uranium.io(XU3O8) til NGN
7,453.72264
1 Uranium.io(XU3O8) til COP
$19,838.4417
1 Uranium.io(XU3O8) til ZAR
R.89.59446
1 Uranium.io(XU3O8) til UAH
216.3781
1 Uranium.io(XU3O8) til TZS
T.Sh.12,642.15484
1 Uranium.io(XU3O8) til VES
Bs1,139.918
1 Uranium.io(XU3O8) til CLP
$4,858.836
1 Uranium.io(XU3O8) til PKR
Rs1,456.6192
1 Uranium.io(XU3O8) til KZT
2,723.32084
1 Uranium.io(XU3O8) til THB
฿166.19076
1 Uranium.io(XU3O8) til TWD
NT$158.81482
1 Uranium.io(XU3O8) til AED
د.إ18.92986
1 Uranium.io(XU3O8) til CHF
Fr4.1264
1 Uranium.io(XU3O8) til HKD
HK$40.07766
1 Uranium.io(XU3O8) til AMD
֏1,967.15804
1 Uranium.io(XU3O8) til MAD
.د.م47.60834
1 Uranium.io(XU3O8) til MXN
$95.73248
1 Uranium.io(XU3O8) til SAR
ريال19.3425
1 Uranium.io(XU3O8) til ETB
Br792.42354
1 Uranium.io(XU3O8) til KES
KSh664.55672
1 Uranium.io(XU3O8) til JOD
د.أ3.657022
1 Uranium.io(XU3O8) til PLN
18.98144
1 Uranium.io(XU3O8) til RON
лв22.74678
1 Uranium.io(XU3O8) til SEK
kr48.89784
1 Uranium.io(XU3O8) til BGN
лв8.71702
1 Uranium.io(XU3O8) til HUF
Ft1,735.51226
1 Uranium.io(XU3O8) til CZK
108.78222
1 Uranium.io(XU3O8) til KWD
د.ك1.57319
1 Uranium.io(XU3O8) til ILS
16.7635
1 Uranium.io(XU3O8) til BOB
Bs35.64178
1 Uranium.io(XU3O8) til AZN
8.7686
1 Uranium.io(XU3O8) til TJS
SM47.35044
1 Uranium.io(XU3O8) til GEL
13.97818
1 Uranium.io(XU3O8) til AOA
Kz4,727.77122
1 Uranium.io(XU3O8) til BHD
.د.ب1.93425
1 Uranium.io(XU3O8) til BMD
$5.158
1 Uranium.io(XU3O8) til DKK
kr33.37226
1 Uranium.io(XU3O8) til HNL
L135.24276
1 Uranium.io(XU3O8) til MUR
235.92692
1 Uranium.io(XU3O8) til NAD
$89.18182
1 Uranium.io(XU3O8) til NOK
kr52.19896
1 Uranium.io(XU3O8) til NZD
$8.97492
1 Uranium.io(XU3O8) til PAB
B/.5.158
1 Uranium.io(XU3O8) til PGK
K21.6636
1 Uranium.io(XU3O8) til QAR
ر.ق18.72354
1 Uranium.io(XU3O8) til RSD
дин.523.94964
1 Uranium.io(XU3O8) til UZS
soʻm61,404.75208
1 Uranium.io(XU3O8) til ALL
L430.64142
1 Uranium.io(XU3O8) til ANG
ƒ9.23282
1 Uranium.io(XU3O8) til AWG
ƒ9.23282
1 Uranium.io(XU3O8) til BBD
$10.316
1 Uranium.io(XU3O8) til BAM
KM8.66544
1 Uranium.io(XU3O8) til BIF
Fr15,076.834
1 Uranium.io(XU3O8) til BND
$6.65382
1 Uranium.io(XU3O8) til BSD
$5.158
1 Uranium.io(XU3O8) til JMD
$825.5379
1 Uranium.io(XU3O8) til KHR
20,632
1 Uranium.io(XU3O8) til KMF
Fr2,197.308
1 Uranium.io(XU3O8) til LAK
112,130.43254
1 Uranium.io(XU3O8) til LKR
රු1,565.86564
1 Uranium.io(XU3O8) til MDL
L87.53126
1 Uranium.io(XU3O8) til MGA
Ar23,130.0194
1 Uranium.io(XU3O8) til MOP
P41.31558
1 Uranium.io(XU3O8) til MVR
78.9174
1 Uranium.io(XU3O8) til MWK
MK8,923.8558
1 Uranium.io(XU3O8) til MZN
MT329.5962
1 Uranium.io(XU3O8) til NPR
रु729.54752
1 Uranium.io(XU3O8) til PYG
36,580.536
1 Uranium.io(XU3O8) til RWF
Fr7,494.574
1 Uranium.io(XU3O8) til SBD
$42.45034
1 Uranium.io(XU3O8) til SCR
70.45828
1 Uranium.io(XU3O8) til SRD
$198.583
1 Uranium.io(XU3O8) til SVC
$45.1325
1 Uranium.io(XU3O8) til SZL
L89.18182
1 Uranium.io(XU3O8) til TMT
m18.053
1 Uranium.io(XU3O8) til TND
د.ت15.185152
1 Uranium.io(XU3O8) til TTD
$34.91966
1 Uranium.io(XU3O8) til UGX
Sh17,908.576
1 Uranium.io(XU3O8) til XAF
Fr2,914.27
1 Uranium.io(XU3O8) til XCD
$13.9266
1 Uranium.io(XU3O8) til XOF
Fr2,914.27
1 Uranium.io(XU3O8) til XPF
Fr526.116
1 Uranium.io(XU3O8) til BWP
P69.06562
1 Uranium.io(XU3O8) til BZD
$10.36758
1 Uranium.io(XU3O8) til CVE
$490.2679
1 Uranium.io(XU3O8) til DJF
Fr912.966
1 Uranium.io(XU3O8) til DOP
$330.42148
1 Uranium.io(XU3O8) til DZD
د.ج670.38526
1 Uranium.io(XU3O8) til FJD
$11.65708
1 Uranium.io(XU3O8) til GNF
Fr44,461.96
1 Uranium.io(XU3O8) til GTQ
Q39.40712
1 Uranium.io(XU3O8) til GYD
$1,080.18836
1 Uranium.io(XU3O8) til ISK
kr639.592

Uranium.io Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Uranium.io, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Uranium.io hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Uranium.io

Hvor meget er Uranium.io (XU3O8) værd i dag?
Den direkte XU3O8 pris i USD er 5.158 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle XU3O8 til USD pris?
Den aktuelle pris på XU3O8til USD er $ 5.158. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Uranium.io?
Markedsværdien for XU3O8 er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af XU3O8?
Den cirkulerende forsyning af XU3O8 er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på XU3O8?
XU3O8 opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på XU3O8?
XU3O8 så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for XU3O8?
Direkte 24-timers handelsvolumen for XU3O8 er $ 91.38K USD.
Bliver XU3O8 højere i år?
XU3O8 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se XU3O8 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:44:19 (UTC+8)

Uranium.io (XU3O8) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

XU3O8-til-USD Lommeregner

Beløb

XU3O8
XU3O8
USD
USD

1 XU3O8 = 5.158 USD

Handel XU3O8

XU3O8/USDT
$5.158
$5.158$5.158
-0.01%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,026.41
$110,026.41$110,026.41

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.45
$3,872.45$3,872.45

-0.59%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02993
$0.02993$0.02993

-0.39%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-0.41%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,026.41
$110,026.41$110,026.41

-0.23%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,872.45
$3,872.45$3,872.45

-0.59%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.65
$185.65$185.65

-0.41%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.39
$73.39$73.39

+3.49%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.775
$19.775$19.775

+3.50%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.08194
$0.08194$0.08194

+63.88%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000021
$0.000000000000000000000021$0.000000000000000000000021

+320.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000412
$0.000412$0.000412

+140.93%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0022
$0.0022$0.0022

+69.23%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004929
$0.00004929$0.00004929

+67.53%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0032271
$0.0032271$0.0032271

+58.21%