xSPECTAR (XSPECTAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i xSPECTAR (XSPECTAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

xSPECTAR (XSPECTAR) Information xSPECTAR is an exclusive society developed by top professionals in Law, Real Estate, IT, Art, Finance, and Gaming. With the vision of creating a private ecosystem, serial entrepreneur Dirk Schepens along with other experts joined forces to establish an exclusive metaverse on the XRP Ledger (XRPL), a high-performance decentralized blockchain. xSPECTAR will provide a complete ecosystem with a virtual economy and world built on Unreal Engine 5, showcasing clean aesthetics as well as providing interactive and visual advantages. Officiel hjemmeside: https://xspectar.com/ Hvidbog: https://xspectar.com/whitepaper Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rh5jzTCdMRCVjQ7LT6zucjezC47KATkuvv Køb XSPECTAR nu!

xSPECTAR (XSPECTAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for xSPECTAR (XSPECTAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.19M $ 2.19M $ 2.19M Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.002719112994460629 $ 0.002719112994460629 $ 0.002719112994460629 Nuværende pris: $ 0.02464 $ 0.02464 $ 0.02464 Få mere at vide om xSPECTAR (XSPECTAR) pris

xSPECTAR (XSPECTAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for xSPECTAR (XSPECTAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XSPECTAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XSPECTAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XSPECTAR's tokenomics, kan du udforske XSPECTAR tokens live-pris!

Sådan køber du XSPECTAR Er du interesseret i at tilføje xSPECTAR (XSPECTAR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XSPECTAR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XSPECTAR på MEXC nu!

xSPECTAR (XSPECTAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XSPECTAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XSPECTAR prishistorikken nu!

XSPECTAR Prisprediktion Vil du vide, hvor XSPECTAR måske er på vej hen? Vores XSPECTAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XSPECTAR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!