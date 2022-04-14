XRP2.0 (XRP2) Tokenomics Få vigtig indsigt i XRP2.0 (XRP2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XRP2.0 (XRP2) Information XRP2.0 is a meme coin on Ethereum Officiel hjemmeside: https://xrp-2.xyz/index.html#about Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd61e1cafd50e570356dd5f6d679a7bd0535a7fcf Køb XRP2 nu!

XRP2.0 (XRP2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XRP2.0 (XRP2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 256.03K $ 256.03K $ 256.03K Alle tiders Høj: $ 0.000000000013 $ 0.000000000013 $ 0.000000000013 Alle tiders Lav: $ 0.000000000000006767 $ 0.000000000000006767 $ 0.000000000000006767 Nuværende pris: $ 0.0000000000006096 $ 0.0000000000006096 $ 0.0000000000006096 Få mere at vide om XRP2.0 (XRP2) pris

XRP2.0 (XRP2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XRP2.0 (XRP2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XRP2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XRP2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XRP2's tokenomics, kan du udforske XRP2 tokens live-pris!

XRP2.0 (XRP2) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XRP2 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

XRP2 Prisprediktion Vil du vide, hvor XRP2 måske er på vej hen? Vores XRP2 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

