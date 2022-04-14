XHYPE (XHP) Tokenomics Få vigtig indsigt i XHYPE (XHP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

XHYPE (XHP) Information XHYPE is the first zero data decentralized marketplace. Designed to ensure that your personal information remains absolutely private, marking a significant improvement from traditional e-commerce models. Officiel hjemmeside: https://xhype.io Hvidbog: https://docs.xhype.io/xhype-docs Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x747747e47a48c669be384e0dfb248eee6ba04039 Køb XHP nu!

XHYPE (XHP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for XHYPE (XHP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Alle tiders Høj: $ 0.04839 $ 0.04839 $ 0.04839 Alle tiders Lav: $ 0.001001209372335767 $ 0.001001209372335767 $ 0.001001209372335767 Nuværende pris: $ 0.00173 $ 0.00173 $ 0.00173 Få mere at vide om XHYPE (XHP) pris

XHYPE (XHP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for XHYPE (XHP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XHP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XHP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XHP's tokenomics, kan du udforske XHP tokens live-pris!

XHYPE (XHP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XHP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XHP prishistorikken nu!

XHP Prisprediktion Vil du vide, hvor XHP måske er på vej hen? Vores XHP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XHP Tokens prisprediktion nu!

