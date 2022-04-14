Chainge (XCHNG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chainge (XCHNG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chainge (XCHNG) Information $XCHNG (Chainge Token) serves as the native token of Chainge, a leading cross-chain agregated DEX and bridge infrastructure provider. Guided by industry leaders like Najam Kidwai, Dejun Qian and Mike Lempress, Chainge takes interoperability and DeFi a step further. Its mission is to empower users with seamless cross-chain trading capabilities for any token on any chain. Backed by a robust DCRM bridge infrastructure, Chainge currently ensures secure transactions across 55 blockchains through a versatile mobile self-custodial wallet and web trading platform that have currently surpassed $1Billion in cumulative trading volume. Officiel hjemmeside: https://www.chainge.finance/ Hvidbog: https://chainge-finance.gitbook.io/chainge-finance/ Block Explorer: http://fsnex.com Køb XCHNG nu!

Chainge (XCHNG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chainge (XCHNG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Samlet udbud $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Cirkulerende forsyning $ 474.05M $ 474.05M $ 474.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.28M $ 5.28M $ 5.28M Alle tiders Høj: $ 0.27548 $ 0.27548 $ 0.27548 Alle tiders Lav: $ 0.002052567826254482 $ 0.002052567826254482 $ 0.002052567826254482 Nuværende pris: $ 0.0044 $ 0.0044 $ 0.0044 Få mere at vide om Chainge (XCHNG) pris

Chainge (XCHNG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chainge (XCHNG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XCHNG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XCHNG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XCHNG's tokenomics, kan du udforske XCHNG tokens live-pris!

Chainge (XCHNG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XCHNG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XCHNG prishistorikken nu!

XCHNG Prisprediktion Vil du vide, hvor XCHNG måske er på vej hen? Vores XCHNG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XCHNG Tokens prisprediktion nu!

