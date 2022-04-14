Arcana Network (XAR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Arcana Network (XAR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Arcana Network (XAR) Information Arcana Network is a modular L1 powering chain abstractions and intents. Arcana helps developers significantly improve user experience in Web3. XAR is the native utility token used to ensure economic security of the chain, payments and project governance. Officiel hjemmeside: https://arcana.network/ Hvidbog: https://docs.arcana.network/ Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x5027Fc44a7Ba114B8f494B1e4970900C6652FEDF Køb XAR nu!

Arcana Network (XAR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Arcana Network (XAR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 421.19M $ 421.19M $ 421.19M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Alle tiders Høj: $ 0.4052 $ 0.4052 $ 0.4052 Alle tiders Lav: $ 0.002340346940777031 $ 0.002340346940777031 $ 0.002340346940777031 Nuværende pris: $ 0.003172 $ 0.003172 $ 0.003172 Få mere at vide om Arcana Network (XAR) pris

Arcana Network (XAR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Arcana Network (XAR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal XAR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange XAR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår XAR's tokenomics, kan du udforske XAR tokens live-pris!

Sådan køber du XAR Er du interesseret i at tilføje Arcana Network (XAR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe XAR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber XAR på MEXC nu!

Arcana Network (XAR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for XAR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk XAR prishistorikken nu!

XAR Prisprediktion Vil du vide, hvor XAR måske er på vej hen? Vores XAR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se XAR Tokens prisprediktion nu!

