WeatherXM (WXM) Tokenomics Få vigtig indsigt i WeatherXM (WXM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WeatherXM (WXM) Information WeatherXM is a community powered weather network, that rewards weather station owners and provides accurate weather services to individuals, businesses and research organizations. Officiel hjemmeside: https://weatherxm.network Hvidbog: https://weatherxm.network/docs/association.html Block Explorer: https://solscan.io/token/wxmJYe17a2oGJZJ1wDe6ZyRKUKmrLj2pJsavEdTVhPP Køb WXM nu!

WeatherXM (WXM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WeatherXM (WXM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.80M $ 12.80M $ 12.80M Alle tiders Høj: $ 2.158 $ 2.158 $ 2.158 Alle tiders Lav: $ 0.11215160159090709 $ 0.11215160159090709 $ 0.11215160159090709 Nuværende pris: $ 0.128 $ 0.128 $ 0.128 Få mere at vide om WeatherXM (WXM) pris

WeatherXM (WXM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WeatherXM (WXM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WXM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WXM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WXM's tokenomics, kan du udforske WXM tokens live-pris!

Sådan køber du WXM Er du interesseret i at tilføje WeatherXM (WXM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WXM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WXM på MEXC nu!

WeatherXM (WXM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WXM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WXM prishistorikken nu!

WXM Prisprediktion Vil du vide, hvor WXM måske er på vej hen? Vores WXM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WXM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!