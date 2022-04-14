WSPN (WUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i WSPN (WUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WSPN (WUSD) Information Worldwide USD is a Worldwide Stablecoin Payment Network utilizing the distributed ledger technology of blockchains to create a decentralized and global network for real-time payment scenarios. Officiel hjemmeside: https://wspn.io/ Hvidbog: https://wspn.io/Documents/Whitepaper%20for%20WSPN.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7Cd017ca5ddb86861FA983a34b5F495C6F898c41 Køb WUSD nu!

WSPN (WUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WSPN (WUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 5.15M $ 5.15M $ 5.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.122 $ 1.122 $ 1.122 Alle tiders Lav: $ 0.9193743352790505 $ 0.9193743352790505 $ 0.9193743352790505 Nuværende pris: $ 1.0001 $ 1.0001 $ 1.0001 Få mere at vide om WSPN (WUSD) pris

WSPN (WUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WSPN (WUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WUSD's tokenomics, kan du udforske WUSD tokens live-pris!

