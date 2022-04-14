Wunder Social (WUNDER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wunder Social (WUNDER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wunder Social (WUNDER) Information Wunder is a decentralized social platform reimagining how we connect online. Built for creators and communities, Wunder puts ownership, identity, and impact back in users' hands. With a self-sovereign identity system, token-based rewards, and real-world cultural partnerships, Wunder is building the social layer of Web3 — where value flows to the people, not the platform. Officiel hjemmeside: https://wunder.social Hvidbog: https://wunder-1.gitbook.io/wunder Block Explorer: https://basescan.org/token/0xece6a5a6ff5ccc377472c2e9b7afb0ac62748909

Wunder Social (WUNDER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wunder Social (WUNDER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.002428 $ 0.002428 $ 0.002428 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00021 $ 0.00021 $ 0.00021 Få mere at vide om Wunder Social (WUNDER) pris

Wunder Social (WUNDER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wunder Social (WUNDER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WUNDER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WUNDER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WUNDER's tokenomics, kan du udforske WUNDER tokens live-pris!

Wunder Social (WUNDER) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WUNDER hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WUNDER prishistorikken nu!

WUNDER Prisprediktion Vil du vide, hvor WUNDER måske er på vej hen? Vores WUNDER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WUNDER Tokens prisprediktion nu!

