Wall Street Memes (WSM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wall Street Memes (WSM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wall Street Memes (WSM) Information Born out of the Wall Street Memes movement the $WSM token is the ultimate expression of the internet’s triumph over rampant capitalism. Officiel hjemmeside: https://wallstmemes.com/en/ Hvidbog: https://wallstmemes.com/assets/documents/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x62694D43Ccb9B64e76e38385d15e325c7712A735 Køb WSM nu!

Wall Street Memes (WSM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wall Street Memes (WSM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 1.88B $ 1.88B $ 1.88B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Alle tiders Høj: $ 0.07977 $ 0.07977 $ 0.07977 Alle tiders Lav: $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 $ 0.000384323782852664 Nuværende pris: $ 0.0005688 $ 0.0005688 $ 0.0005688 Få mere at vide om Wall Street Memes (WSM) pris

Wall Street Memes (WSM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wall Street Memes (WSM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WSM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WSM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WSM's tokenomics, kan du udforske WSM tokens live-pris!

Sådan køber du WSM Er du interesseret i at tilføje Wall Street Memes (WSM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WSM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WSM på MEXC nu!

Wall Street Memes (WSM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WSM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WSM prishistorikken nu!

WSM Prisprediktion Vil du vide, hvor WSM måske er på vej hen? Vores WSM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WSM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!