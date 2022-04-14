WeSendit (WSI) Tokenomics Få vigtig indsigt i WeSendit (WSI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WeSendit (WSI) Information WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem. Officiel hjemmeside: https://wesendit.io Hvidbog: https://docsend.com/view/p6nvtkkgrim59tw7 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x837A130aED114300Bab4f9f1F4f500682f7efd48 Køb WSI nu!

WeSendit (WSI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WeSendit (WSI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 884.48K $ 884.48K $ 884.48K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 796.82M $ 796.82M $ 796.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.06667 $ 0.06667 $ 0.06667 Alle tiders Lav: $ 0.001069866883206302 $ 0.001069866883206302 $ 0.001069866883206302 Nuværende pris: $ 0.00111 $ 0.00111 $ 0.00111 Få mere at vide om WeSendit (WSI) pris

WeSendit (WSI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WeSendit (WSI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WSI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WSI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WSI's tokenomics, kan du udforske WSI tokens live-pris!

WeSendit (WSI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WSI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WSI prishistorikken nu!

WSI Prisprediktion Vil du vide, hvor WSI måske er på vej hen? Vores WSI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WSI Tokens prisprediktion nu!

