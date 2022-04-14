NFT Worlds (WRLD) Tokenomics Få vigtig indsigt i NFT Worlds (WRLD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

NFT Worlds (WRLD) Information NFT Worlds are a collection of non-fungible tokens (NFTs) living on the Ethereum blockchain. Each NFT World is an explorable, limitless world that can be built into anything you can imagine.NFT Worlds are Minecraft compatible, massively multiplayer, will have developer APIs, are decentralized, and more. Officiel hjemmeside: https://www.nftworlds.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd5d86fc8d5c0ea1ac1ac5dfab6e529c9967a45e9 Køb WRLD nu!

NFT Worlds (WRLD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NFT Worlds (WRLD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.44M $ 7.44M $ 7.44M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 712.09M $ 712.09M $ 712.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.28M $ 52.28M $ 52.28M Alle tiders Høj: $ 0.6322 $ 0.6322 $ 0.6322 Alle tiders Lav: $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 $ 0.003959094157738242 Nuværende pris: $ 0.010455 $ 0.010455 $ 0.010455 Få mere at vide om NFT Worlds (WRLD) pris

NFT Worlds (WRLD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NFT Worlds (WRLD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WRLD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WRLD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WRLD's tokenomics, kan du udforske WRLD tokens live-pris!

