NFT Workx (WRKX) Information The NFT Workx mission is to Onboard Millions of Users into Web3, via the Power of eCommerce, Digital Collectibles & Loyalty Officiel hjemmeside: https://www.web3workx.com Hvidbog: https://whitepaper.web3workx.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x6ad0b271f4b3d7651ae9947a18bae29ca20d83eb Køb WRKX nu!

NFT Workx (WRKX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for NFT Workx (WRKX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.032839 $ 0.032839 $ 0.032839 Alle tiders Lav: $ 0.002014299939140483 $ 0.002014299939140483 $ 0.002014299939140483 Nuværende pris: $ 0.004453 $ 0.004453 $ 0.004453 Få mere at vide om NFT Workx (WRKX) pris

NFT Workx (WRKX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for NFT Workx (WRKX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WRKX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WRKX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WRKX's tokenomics, kan du udforske WRKX tokens live-pris!

