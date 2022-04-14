Wombat Exchange (WOM) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wombat Exchange (WOM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wombat Exchange (WOM) Information Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield. Officiel hjemmeside: https://wombat.exchange Hvidbog: https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB Køb WOM nu!

Wombat Exchange (WOM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wombat Exchange (WOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 195.25K $ 195.25K $ 195.25K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 58.53M $ 58.53M $ 58.53M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.2298 $ 0.2298 $ 0.2298 Alle tiders Lav: $ 0.002555578068257099 $ 0.002555578068257099 $ 0.002555578068257099 Nuværende pris: $ 0.003336 $ 0.003336 $ 0.003336 Få mere at vide om Wombat Exchange (WOM) pris

Wombat Exchange (WOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wombat Exchange (WOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WOM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WOM's tokenomics, kan du udforske WOM tokens live-pris!

Sådan køber du WOM Er du interesseret i at tilføje Wombat Exchange (WOM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WOM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WOM på MEXC nu!

Wombat Exchange (WOM) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WOM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WOM prishistorikken nu!

WOM Prisprediktion Vil du vide, hvor WOM måske er på vej hen? Vores WOM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WOM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!