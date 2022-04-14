Wombat Exchange (WOM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Wombat Exchange (WOM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Wombat Exchange (WOM) Information

Wombat Exchange is a multi-chain stable swap built natively on the BNB Chain. Wombat adopts the concepts of asset-liability management and coverage ratio, enabling various stablecoins to be swapped at minimal slippage and the ability to single-stake stablecoins for sustainable yield.

Officiel hjemmeside:
https://wombat.exchange
Hvidbog:
https://www.wombat.exchange/Wombat_Whitepaper_Public.pdf
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xc0B314a8c08637685Fc3daFC477b92028c540CFB

Wombat Exchange (WOM) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wombat Exchange (WOM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 195.25K
$ 195.25K
Samlet udbud
--
----
Cirkulerende forsyning
$ 58.53M
$ 58.53M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
----
Alle tiders Høj:
$ 0.2298
$ 0.2298
Alle tiders Lav:
$ 0.002555578068257099
$ 0.002555578068257099
Nuværende pris:
$ 0.003336
$ 0.003336

Wombat Exchange (WOM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Wombat Exchange (WOM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WOM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WOM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WOM's tokenomics, kan du udforske WOM tokens live-pris!

Sådan køber du WOM

Er du interesseret i at tilføje Wombat Exchange (WOM) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WOM, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Wombat Exchange (WOM) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for WOM hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

WOM Prisprediktion

Vil du vide, hvor WOM måske er på vej hen? Vores WOM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.