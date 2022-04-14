Nine Chronicles (WNCG) Tokenomics Få vigtig indsigt i Nine Chronicles (WNCG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Nine Chronicles (WNCG) Information Nine Chronicles is the world’s first fully decentralized & open source MMORPG, with user-generated NFTs & serverless infrastructure powered by the community. Nine Chronicle Gold (NCG) is an in-game token of Nine Chronicle, which is used for payments, staking, and governance. NCG can be earned by playing the game. With Ethereum bridge, Nine Chronicle Gold is now available in ERC-20 compatible form, Wrapped NCG (WNCG). Officiel hjemmeside: https://nine-chronicles.com/ Hvidbog: https://gold.nine-chronicles.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf203Ca1769ca8e9e8FE1DA9D147DB68B6c919817 Køb WNCG nu!

Nine Chronicles (WNCG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Nine Chronicles (WNCG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.11M $ 10.11M $ 10.11M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 526.60M $ 526.60M $ 526.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.19M $ 19.19M $ 19.19M Alle tiders Høj: $ 4.4157 $ 4.4157 $ 4.4157 Alle tiders Lav: $ 0.016919518461443125 $ 0.016919518461443125 $ 0.016919518461443125 Nuværende pris: $ 0.01919 $ 0.01919 $ 0.01919 Få mere at vide om Nine Chronicles (WNCG) pris

Nine Chronicles (WNCG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Nine Chronicles (WNCG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WNCG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WNCG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WNCG's tokenomics, kan du udforske WNCG tokens live-pris!

Sådan køber du WNCG Er du interesseret i at tilføje Nine Chronicles (WNCG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WNCG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WNCG på MEXC nu!

Nine Chronicles (WNCG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WNCG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WNCG prishistorikken nu!

WNCG Prisprediktion Vil du vide, hvor WNCG måske er på vej hen? Vores WNCG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WNCG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!