Witch Token (WITCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Witch Token (WITCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Witch Token (WITCH) Information WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world. Officiel hjemmeside: https://witchwitch.io/ Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1p0ugWBeCfgQHVA_JJ0z_TFUz7e4OtcQZ/view Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc524e3c6910257744c1f93cf15e9f472b5bd236 Køb WITCH nu!

Witch Token (WITCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Witch Token (WITCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 27.30M $ 27.30M $ 27.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.95M $ 5.95M $ 5.95M Alle tiders Høj: $ 2.594 $ 2.594 $ 2.594 Alle tiders Lav: $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 $ 0.044990485316681025 Nuværende pris: $ 0.0595 $ 0.0595 $ 0.0595 Få mere at vide om Witch Token (WITCH) pris

Witch Token (WITCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Witch Token (WITCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WITCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WITCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WITCH's tokenomics, kan du udforske WITCH tokens live-pris!

Sådan køber du WITCH Er du interesseret i at tilføje Witch Token (WITCH) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WITCH, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber WITCH på MEXC nu!

Witch Token (WITCH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WITCH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WITCH prishistorikken nu!

WITCH Prisprediktion Vil du vide, hvor WITCH måske er på vej hen? Vores WITCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WITCH Tokens prisprediktion nu!

