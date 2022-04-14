Wilder World (WILD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Wilder World (WILD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Wilder World (WILD) Information Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT's are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD. Officiel hjemmeside: https://www.wilderworld.com/ Hvidbog: https://wiki.wilderworld.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FVvd3s9dZYzsgitkJyWbmycSc8MkYZjyF7oqAEvmSxTZ

Wilder World (WILD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wilder World (WILD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 183.01M $ 183.01M $ 183.01M Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 396.48M $ 396.48M $ 396.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 230.80M $ 230.80M $ 230.80M Alle tiders Høj: $ 7.418 $ 7.418 $ 7.418 Alle tiders Lav: $ 0.07481866 $ 0.07481866 $ 0.07481866 Nuværende pris: $ 0.4616 $ 0.4616 $ 0.4616 Få mere at vide om Wilder World (WILD) pris

Wilder World (WILD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wilder World (WILD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WILD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WILD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WILD's tokenomics, kan du udforske WILD tokens live-pris!

Sådan køber du WILD Er du interesseret i at tilføje Wilder World (WILD) til din portefølje?

Wilder World (WILD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WILD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WILD prishistorikken nu!

WILD Prisprediktion Vil du vide, hvor WILD måske er på vej hen? Vores WILD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WILD Tokens prisprediktion nu!

