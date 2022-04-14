Windfall Token (WFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Windfall Token (WFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Windfall Token (WFT) Information Windfall aspires to become one of the leading virtual real estate medium to provide exposure to the burgeoning virtual real estate industry through virtual real estate portal. Officiel hjemmeside: https://windfalltoken.io/ Hvidbog: https://whitepaper.windfalltoken.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x876866eF03d1bD9cC7afDC2DF9Bf21b21A57af04 Køb WFT nu!

Windfall Token (WFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Windfall Token (WFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.2875 $ 0.2875 $ 0.2875 Alle tiders Lav: $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 $ 0.002999401023458342 Nuværende pris: $ 0.011208 $ 0.011208 $ 0.011208 Få mere at vide om Windfall Token (WFT) pris

Windfall Token (WFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Windfall Token (WFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WFT's tokenomics, kan du udforske WFT tokens live-pris!

