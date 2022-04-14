WELL3 (WELL) Tokenomics Få vigtig indsigt i WELL3 (WELL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WELL3 (WELL) Information Introducing WELL3 — a pioneering force reshaping health and wellness through our Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) , Digital Identity (DID) and integrated AI systems. With over 1 million preregistered users eagerly anticipating its launch, our mission is to enhance well-being through secure, data-empowered health journeys. Officiel hjemmeside: http://www.wellaios.ai/ Hvidbog: https://docs.well3.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x63696fc66795b51d02c1590b536484a41fbddf9a Køb WELL nu!

WELL3 (WELL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WELL3 (WELL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 540.44K $ 540.44K $ 540.44K Samlet udbud $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Cirkulerende forsyning $ 4.12B $ 4.12B $ 4.12B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Alle tiders Høj: $ 0.002769 $ 0.002769 $ 0.002769 Alle tiders Lav: $ 0.000105041858058084 $ 0.000105041858058084 $ 0.000105041858058084 Nuværende pris: $ 0.0001313 $ 0.0001313 $ 0.0001313 Få mere at vide om WELL3 (WELL) pris

WELL3 (WELL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WELL3 (WELL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WELL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WELL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WELL's tokenomics, kan du udforske WELL tokens live-pris!

Er du interesseret i at tilføje WELL3 (WELL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WELL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel.

WELL3 (WELL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WELL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WELL prishistorikken nu!

WELL Prisprediktion Vil du vide, hvor WELL måske er på vej hen? Vores WELL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WELL Tokens prisprediktion nu!

