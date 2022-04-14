WeFi (WEFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i WeFi (WEFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

WeFi (WEFI) Information WeFi(WEFI)is a decentralized money market protocol for lending and borrowing digital assets, allowing you to earn interest on them and invest in a variety of assets with borrowed funds. Officiel hjemmeside: http://wefi.xyz Hvidbog: https://docsend.com/view/n5w77e4d987xm8hv Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xffa188493c15dfaf2c206c97d8633377847b6a52

WeFi (WEFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WeFi (WEFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 764.37K Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 41.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 0.4733 Alle tiders Lav: $ 0.018467673698504283 Nuværende pris: $ 0.01825

WeFi (WEFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for WeFi (WEFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WEFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WEFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Sådan køber du WEFI Er du interesseret i at tilføje WeFi (WEFI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe WEFI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

WeFi (WEFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WEFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

WEFI Prisprediktion Vil du vide, hvor WEFI måske er på vej hen? Vores WEFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

