Den direkte WEED Token pris i dag er 0.01393 USD. Følg med i realtid WEED til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WEED prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om WEED

WEED Prisinfo

Hvad er WEED

WEED Tokenomics

WEED Prisprognose

WEED Historik

WEED Købsguide

WEED-til-fiat-valutaomregner

WEED Token Logo

WEED Token-kurs(WEED)

1 WEED til USD direkte pris:

$0.01393
$0.01393$0.01393
-27.56%1D
USD
WEED Token (WEED) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:40:46 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01354
$ 0.01354$ 0.01354
24H lav
$ 0.0202
$ 0.0202$ 0.0202
24H høj

$ 0.01354
$ 0.01354$ 0.01354

$ 0.0202
$ 0.0202$ 0.0202

--
----

--
----

-2.73%

-27.56%

-80.22%

-80.22%

WEED Token (WEED) realtidsprisen er $ 0.01393. I løbet af de sidste 24 timer har WEED handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01354 og et højdepunkt på $ 0.0202, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WEEDs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, WEED har ændret sig med -2.73% i løbet af den sidste time, -27.56% i løbet af 24 timer og -80.22% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

WEED Token (WEED) Markedsinformation

--
----

$ 55.42K
$ 55.42K$ 55.42K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Den nuværende markedsværdi på WEED Token er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 55.42K. Det cirkulerende forsyning af WEED er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

WEED Token (WEED) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for WEED Token i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0052997-27.56%
30 dage$ -0.19407-93.31%
60 dage$ -0.18607-93.04%
90 dage$ -0.18607-93.04%
WEED Token Prisændring i dag

I dag WEED blev der registreret en ændring på $ -0.0052997 (-27.56%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

WEED Token 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.19407 (-93.31%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

WEED Token 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage WEED sås en ændring af $ -0.18607 (-93.04%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

WEED Token 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.18607 (-93.04%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for WEED Token (WEED)?

Tjek WEED TokenPrishistorik-siden nu.

Hvad er WEED Token (WEED)

The native token of Facility Game.

WEED Token er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineWEED Tokeninvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekWEEDtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om WEED Token på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din WEED Token købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

WEED Token Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil WEED Token (WEED) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine WEED Token (WEED) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for WEED Token.

Tjek WEED Token prisprediktion nu!

WEED Token (WEED) Tokenomics

At forstå tokenomics for WEED Token (WEED) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om WEED Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du WEED Token (WEED)

Leder du efter, hvordan du køber WEED Token? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe WEED Token på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

WEED til lokale valutaer

1 WEED Token(WEED) til VND
366.56795
1 WEED Token(WEED) til AUD
A$0.0211736
1 WEED Token(WEED) til GBP
0.0105868
1 WEED Token(WEED) til EUR
0.0119798
1 WEED Token(WEED) til USD
$0.01393
1 WEED Token(WEED) til MYR
RM0.0583667
1 WEED Token(WEED) til TRY
0.5854779
1 WEED Token(WEED) til JPY
¥2.13129
1 WEED Token(WEED) til ARS
ARS$19.9856496
1 WEED Token(WEED) til RUB
1.1198327
1 WEED Token(WEED) til INR
1.2365661
1 WEED Token(WEED) til IDR
Rp232.1665738
1 WEED Token(WEED) til PHP
0.8175517
1 WEED Token(WEED) til EGP
￡E.0.6579139
1 WEED Token(WEED) til BRL
R$0.0748041
1 WEED Token(WEED) til CAD
C$0.019502
1 WEED Token(WEED) til BDT
1.7039176
1 WEED Token(WEED) til NGN
20.1299644
1 WEED Token(WEED) til COP
$53.5768695
1 WEED Token(WEED) til ZAR
R.0.2419641
1 WEED Token(WEED) til UAH
0.5843635
1 WEED Token(WEED) til TZS
T.Sh.34.1421514
1 WEED Token(WEED) til VES
Bs3.07853
1 WEED Token(WEED) til CLP
$13.12206
1 WEED Token(WEED) til PKR
Rs3.933832
1 WEED Token(WEED) til KZT
7.3547614
1 WEED Token(WEED) til THB
฿0.4488246
1 WEED Token(WEED) til TWD
NT$0.4289047
1 WEED Token(WEED) til AED
د.إ0.0511231
1 WEED Token(WEED) til CHF
Fr0.011144
1 WEED Token(WEED) til HKD
HK$0.1082361
1 WEED Token(WEED) til AMD
֏5.3126234
1 WEED Token(WEED) til MAD
.د.م0.1285739
1 WEED Token(WEED) til MXN
$0.2585408
1 WEED Token(WEED) til SAR
ريال0.0522375
1 WEED Token(WEED) til ETB
Br2.1400659
1 WEED Token(WEED) til KES
KSh1.7947412
1 WEED Token(WEED) til JOD
د.أ0.00987637
1 WEED Token(WEED) til PLN
0.0512624
1 WEED Token(WEED) til RON
лв0.0614313
1 WEED Token(WEED) til SEK
kr0.1320564
1 WEED Token(WEED) til BGN
лв0.0235417
1 WEED Token(WEED) til HUF
Ft4.6870271
1 WEED Token(WEED) til CZK
0.2937837
1 WEED Token(WEED) til KWD
د.ك0.00424865
1 WEED Token(WEED) til ILS
0.0452725
1 WEED Token(WEED) til BOB
Bs0.0962563
1 WEED Token(WEED) til AZN
0.023681
1 WEED Token(WEED) til TJS
SM0.1278774
1 WEED Token(WEED) til GEL
0.0377503
1 WEED Token(WEED) til AOA
Kz12.7680987
1 WEED Token(WEED) til BHD
.د.ب0.00522375
1 WEED Token(WEED) til BMD
$0.01393
1 WEED Token(WEED) til DKK
kr0.0901271
1 WEED Token(WEED) til HNL
L0.3652446
1 WEED Token(WEED) til MUR
0.6371582
1 WEED Token(WEED) til NAD
$0.2408497
1 WEED Token(WEED) til NOK
kr0.1409716
1 WEED Token(WEED) til NZD
$0.0242382
1 WEED Token(WEED) til PAB
B/.0.01393
1 WEED Token(WEED) til PGK
K0.058506
1 WEED Token(WEED) til QAR
ر.ق0.0505659
1 WEED Token(WEED) til RSD
дин.1.4150094
1 WEED Token(WEED) til UZS
soʻm165.8333068
1 WEED Token(WEED) til ALL
L1.1630157
1 WEED Token(WEED) til ANG
ƒ0.0249347
1 WEED Token(WEED) til AWG
ƒ0.0249347
1 WEED Token(WEED) til BBD
$0.02786
1 WEED Token(WEED) til BAM
KM0.0234024
1 WEED Token(WEED) til BIF
Fr40.71739
1 WEED Token(WEED) til BND
$0.0179697
1 WEED Token(WEED) til BSD
$0.01393
1 WEED Token(WEED) til JMD
$2.2294965
1 WEED Token(WEED) til KHR
55.72
1 WEED Token(WEED) til KMF
Fr5.93418
1 WEED Token(WEED) til LAK
302.8260809
1 WEED Token(WEED) til LKR
රු4.2288694
1 WEED Token(WEED) til MDL
L0.2363921
1 WEED Token(WEED) til MGA
Ar62.466299
1 WEED Token(WEED) til MOP
P0.1115793
1 WEED Token(WEED) til MVR
0.213129
1 WEED Token(WEED) til MWK
MK24.100293
1 WEED Token(WEED) til MZN
MT0.890127
1 WEED Token(WEED) til NPR
रु1.9702592
1 WEED Token(WEED) til PYG
98.79156
1 WEED Token(WEED) til RWF
Fr20.24029
1 WEED Token(WEED) til SBD
$0.1146439
1 WEED Token(WEED) til SCR
0.1902838
1 WEED Token(WEED) til SRD
$0.536305
1 WEED Token(WEED) til SVC
$0.1218875
1 WEED Token(WEED) til SZL
L0.2408497
1 WEED Token(WEED) til TMT
m0.048755
1 WEED Token(WEED) til TND
د.ت0.04100992
1 WEED Token(WEED) til TTD
$0.0943061
1 WEED Token(WEED) til UGX
Sh48.36496
1 WEED Token(WEED) til XAF
Fr7.87045
1 WEED Token(WEED) til XCD
$0.037611
1 WEED Token(WEED) til XOF
Fr7.87045
1 WEED Token(WEED) til XPF
Fr1.42086
1 WEED Token(WEED) til BWP
P0.1865227
1 WEED Token(WEED) til BZD
$0.0279993
1 WEED Token(WEED) til CVE
$1.3240465
1 WEED Token(WEED) til DJF
Fr2.46561
1 WEED Token(WEED) til DOP
$0.8923558
1 WEED Token(WEED) til DZD
د.ج1.8104821
1 WEED Token(WEED) til FJD
$0.0314818
1 WEED Token(WEED) til GNF
Fr120.0766
1 WEED Token(WEED) til GTQ
Q0.1064252
1 WEED Token(WEED) til GYD
$2.9172206
1 WEED Token(WEED) til ISK
kr1.72732

WEED Token Ressource

For en mere dybdegående forståelse af WEED Token, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om WEED Token

Hvor meget er WEED Token (WEED) værd i dag?
Den direkte WEED pris i USD er 0.01393 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle WEED til USD pris?
Den aktuelle pris på WEEDtil USD er $ 0.01393. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af WEED Token?
Markedsværdien for WEED er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af WEED?
Den cirkulerende forsyning af WEED er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på WEED?
WEED opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på WEED?
WEED så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for WEED?
Direkte 24-timers handelsvolumen for WEED er $ 55.42K USD.
Bliver WEED højere i år?
WEED kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se WEED prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:40:46 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

WEED-til-USD Lommeregner

Beløb

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.01393 USD

Handel WEED

WEED/USDT
$0.01393
$0.01393$0.01393
-27.93%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

