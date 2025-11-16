WEB3D (WEB3D) Tokenomics

WEB3D (WEB3D) Tokenomics
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:54:34 (UTC+8)
WEB3D (WEB3D) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for WEB3D (WEB3D), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 193.20K
Samlet udbud
$ 200.00M
Cirkulerende forsyning
$ 5.00M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 7.73M
Alle tiders Høj:
$ 0.191
Alle tiders Lav:
--
Nuværende pris:
$ 0.03864
WEB3D (WEB3D) Information

Web3 Decision is a next-gen AI ( (Logic Based & CL1 Human Neuron)-powered platform for real-time smart contract audits, token vetting, and KYC/KYB analysis — all with zero-code simplicity. Backed by logic-based AI, it connects real human neurons to nodes, enabling trust, compliance, and security across EVM, TON, and emerging Layer-1 ecosystems.

Officiel hjemmeside:
https://web3decision.com
Hvidbog:
https://github.com/web3decisioncom/introductions/blob/main/Web3D%20White%20Paper%20_compressed.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x6ebf9ccac6efd7d48b89ec06249cfe1af4000022

WEB3D (WEB3D) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for WEB3D (WEB3D) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WEB3D tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WEB3D tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WEB3D's tokenomics, kan du udforske WEB3D tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

