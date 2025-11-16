Weasy AI (WEASY) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Weasy AI (WEASY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 06:42:43 (UTC+8)
Weasy AI (WEASY) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Weasy AI (WEASY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
--
----
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
--
----
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 3.11K
$ 3.11K
Alle tiders Høj:
$ 65.94
$ 65.94
Alle tiders Lav:
--
----
Nuværende pris:
$ 0.00000311
$ 0.00000311

Weasy AI (WEASY) Information

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Officiel hjemmeside:
https://weasyai.pro
Hvidbog:
https://weasy-ai.gitbook.io/weasy-ai-pro/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x261aff1d9ab55c8a740635a6dde80379d00e010d

Weasy AI (WEASY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Weasy AI (WEASY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal WEASY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange WEASY tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår WEASY's tokenomics, kan du udforske WEASY tokens live-pris!

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

