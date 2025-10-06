UdvekslingDEX+
Den direkte Weasy AI pris i dag er 0.00000317 USD. Følg med i realtid WEASY til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk WEASY prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

1 WEASY til USD direkte pris:

$0.00000317
$0.00000317$0.00000317
+41.51%1D
USD
Weasy AI (WEASY) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:40:16 (UTC+8)

Weasy AI (WEASY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00000224
$ 0.00000224$ 0.00000224
24H lav
$ 0.00000387
$ 0.00000387$ 0.00000387
24H høj

$ 0.00000224
$ 0.00000224$ 0.00000224

$ 0.00000387
$ 0.00000387$ 0.00000387

--
----

--
----

0.00%

+41.51%

-46.82%

-46.82%

Weasy AI (WEASY) realtidsprisen er $ 0.00000317. I løbet af de sidste 24 timer har WEASY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000224 og et højdepunkt på $ 0.00000387, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. WEASYs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, WEASY har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +41.51% i løbet af 24 timer og -46.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Weasy AI (WEASY) Markedsinformation

--
----

$ 3.86K
$ 3.86K$ 3.86K

$ 3.17K
$ 3.17K$ 3.17K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Den nuværende markedsværdi på Weasy AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 3.86K. Det cirkulerende forsyning af WEASY er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.17K.

Weasy AI (WEASY) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Weasy AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0000009299+41.51%
30 dage$ -0.00000338-51.61%
60 dage$ -0.00005475-94.53%
90 dage$ -0.00499683-99.94%
Weasy AI Prisændring i dag

I dag WEASY blev der registreret en ændring på $ +0.0000009299 (+41.51%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Weasy AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.00000338 (-51.61%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Weasy AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage WEASY sås en ændring af $ -0.00005475 (-94.53%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Weasy AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.00499683 (-99.94%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Weasy AI (WEASY)?

Tjek Weasy AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er Weasy AI (WEASY)

At Weasy AI, we believe visual content should be both powerful and protected. That’s why we built a system where users can create highly specific visuals using natural language prompts, and instantly license them as NFTs — without worrying about design files or copyright issues.

Weasy AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineWeasy AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekWEASYtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Weasy AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Weasy AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Weasy AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Weasy AI (WEASY) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Weasy AI (WEASY) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Weasy AI.

Tjek Weasy AI prisprediktion nu!

Weasy AI (WEASY) Tokenomics

At forstå tokenomics for Weasy AI (WEASY) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om WEASY Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Weasy AI (WEASY)

Leder du efter, hvordan du køber Weasy AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Weasy AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

WEASY til lokale valutaer

Weasy AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Weasy AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Weasy AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Weasy AI

Hvor meget er Weasy AI (WEASY) værd i dag?
Den direkte WEASY pris i USD er 0.00000317 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle WEASY til USD pris?
Den aktuelle pris på WEASYtil USD er $ 0.00000317. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Weasy AI?
Markedsværdien for WEASY er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af WEASY?
Den cirkulerende forsyning af WEASY er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på WEASY?
WEASY opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på WEASY?
WEASY så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for WEASY?
Direkte 24-timers handelsvolumen for WEASY er $ 3.86K USD.
Bliver WEASY højere i år?
WEASY kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se WEASY prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Weasy AI (WEASY) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

