Wrapped Accumulate (WACME) Information The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains. Officiel hjemmeside: https://accumulatenetwork.io Hvidbog: https://accumulatenetwork.io/whitepaper Block Explorer: https://explorer.accumulatenetwork.io Køb WACME nu!

Wrapped Accumulate (WACME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Wrapped Accumulate (WACME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 210.26K $ 210.26K $ 210.26K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 32.03M $ 32.03M $ 32.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Alle tiders Høj: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 Alle tiders Lav: $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 $ 0.00000999576793482 Nuværende pris: $ 0.006565 $ 0.006565 $ 0.006565 Få mere at vide om Wrapped Accumulate (WACME) pris

Wrapped Accumulate (WACME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Wrapped Accumulate (WACME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WACME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WACME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WACME's tokenomics, kan du udforske WACME tokens live-pris!

Wrapped Accumulate (WACME) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for WACME hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk WACME prishistorikken nu!

WACME Prisprediktion Vil du vide, hvor WACME måske er på vej hen? Vores WACME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WACME Tokens prisprediktion nu!

