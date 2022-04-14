W3GG (W3GG) Tokenomics Få vigtig indsigt i W3GG (W3GG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

W3GG (W3GG) Information W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol. Officiel hjemmeside: https://w3gg.io/ Hvidbog: https://w3gg.gitbook.io/w3gg-litepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x8D60FB5886497851AaC8c5195006ecf07647ba0D Køb W3GG nu!

W3GG (W3GG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for W3GG (W3GG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.07045 $ 0.07045 $ 0.07045 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.01024 $ 0.01024 $ 0.01024 Få mere at vide om W3GG (W3GG) pris

W3GG (W3GG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for W3GG (W3GG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal W3GG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange W3GG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår W3GG's tokenomics, kan du udforske W3GG tokens live-pris!

W3GG (W3GG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for W3GG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk W3GG prishistorikken nu!

W3GG Prisprediktion Vil du vide, hvor W3GG måske er på vej hen? Vores W3GG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se W3GG Tokens prisprediktion nu!

