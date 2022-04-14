Dasha (VVAIFU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dasha (VVAIFU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dasha (VVAIFU) Information vvaifu.fun is a launchpad for on-chain autonomous agents. A single hub where creators can launch an AI agent in seconds. $VVAIFU is the token of the first AI Agent launched on our platform, Dasha. Officiel hjemmeside: https://vvaifu.fun/ Hvidbog: https://docs.vvaifu.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/FQ1tyso61AH1tzodyJfSwmzsD3GToybbRNoZxUBz21p8 Køb VVAIFU nu!

Dasha (VVAIFU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dasha (VVAIFU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.87M Samlet udbud $ 999.90M Cirkulerende forsyning $ 993.30M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.89M Alle tiders Høj: $ 0.24012 Alle tiders Lav: $ 0.00002140115072816 Nuværende pris: $ 0.002889 Få mere at vide om Dasha (VVAIFU) pris

Dasha (VVAIFU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dasha (VVAIFU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VVAIFU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VVAIFU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VVAIFU's tokenomics, kan du udforske VVAIFU tokens live-pris!

Dasha (VVAIFU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VVAIFU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VVAIFU prishistorikken nu!

VVAIFU Prisprediktion Vil du vide, hvor VVAIFU måske er på vej hen? Vores VVAIFU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VVAIFU Tokens prisprediktion nu!

