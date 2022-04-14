VulpeFi (VULPEFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i VulpeFi (VULPEFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VulpeFi (VULPEFI) Information VulpeFI is a multichain DeFi aggregator and AI-enhanced trading platform that empowers users to swap assets across multiple DEXes with optimal routes, gasless trades, and high efficiency. It also integrates graphical analysis, limit order support, and innovative liquidity mechanisms for seamless decentralized trading. Officiel hjemmeside: https://vulpefi.com Hvidbog: https://docs.vulpefi.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x7677cFEb8caD684a1a6C9a8CB1335E680065D11e

VulpeFi (VULPEFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VulpeFi (VULPEFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M Alle tiders Høj: $ 0.47791 $ 0.47791 $ 0.47791 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.01081 $ 0.01081 $ 0.01081

VulpeFi (VULPEFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VulpeFi (VULPEFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VULPEFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VULPEFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VULPEFI's tokenomics, kan du udforske VULPEFI tokens live-pris!

VulpeFi (VULPEFI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VULPEFI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VULPEFI prishistorikken nu!

VULPEFI Prisprediktion Vil du vide, hvor VULPEFI måske er på vej hen? Vores VULPEFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VULPEFI Tokens prisprediktion nu!

