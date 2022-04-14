VSG (VSG) Tokenomics Få vigtig indsigt i VSG (VSG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VSG (VSG) Information Vector Smart Chain (VSC) is a cutting-edge Layer 1 blockchain designed to revolutionize the future of decentralized finance (DeFi), enterprise solutions, and real-world asset (RWA) integration. Built to deliver unmatched scalability, security, and cost-efficiency, VSC aims to compete directly with Ethereum and other leading blockchain ecosystems by offering a high-performance infrastructure tailored for both crypto-native and traditional industries. Officiel hjemmeside: https://vsgofficial.com/ Hvidbog: https://vsg-2.gitbook.io/usdvsg-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc02aaa39b223fe8d0a0e5c4f27ead9083c756cc2 Køb VSG nu!

VSG (VSG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VSG (VSG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Alle tiders Høj: $ 0.00764 $ 0.00764 $ 0.00764 Alle tiders Lav: $ 0.000002885292866073 $ 0.000002885292866073 $ 0.000002885292866073 Nuværende pris: $ 0.0002244 $ 0.0002244 $ 0.0002244 Få mere at vide om VSG (VSG) pris

VSG (VSG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VSG (VSG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VSG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VSG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VSG's tokenomics, kan du udforske VSG tokens live-pris!

Sådan køber du VSG Er du interesseret i at tilføje VSG (VSG) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VSG, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VSG på MEXC nu!

VSG (VSG) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VSG hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VSG prishistorikken nu!

VSG Prisprediktion Vil du vide, hvor VSG måske er på vej hen? Vores VSG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VSG Tokens prisprediktion nu!

