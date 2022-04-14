VR1 Arcade (VR1) Tokenomics Få vigtig indsigt i VR1 Arcade (VR1), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VR1 Arcade (VR1) Information VR1 is a gaming-centric cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to power the VR1 Arcade ecosystem and associated gaming and application. The token facilitates seamless transaction, incentivizes player engagement, and provides governance rights, ensuring a decetralized and player driven economy. Officiel hjemmeside: https://www.vr1arcade.com/vr1token Hvidbog: https://vr1arcade.gitbook.io/vr1arcade Block Explorer: https://solscan.io/token/5HpFsGEkcyChSovAmKVxtXb4JqVVkBpPnmYPoSgZmoon Køb VR1 nu!

VR1 Arcade (VR1) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VR1 Arcade (VR1), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0655 $ 0.0655 $ 0.0655 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0001421 $ 0.0001421 $ 0.0001421 Få mere at vide om VR1 Arcade (VR1) pris

VR1 Arcade (VR1) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VR1 Arcade (VR1) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VR1 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VR1 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VR1's tokenomics, kan du udforske VR1 tokens live-pris!

VR1 Arcade (VR1) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VR1 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VR1 prishistorikken nu!

VR1 Prisprediktion Vil du vide, hvor VR1 måske er på vej hen? Vores VR1 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VR1 Tokens prisprediktion nu!

