Veritas (VPT) Information Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks. Officiel hjemmeside: https://veritasprotocol.com/ Hvidbog: https://docs.veritasprotocol.com/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x00096697dc24bd10423690126d91546a20ccb3f0 Køb VPT nu!

Veritas (VPT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Veritas (VPT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 140.45K $ 140.45K $ 140.45K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 268.13M $ 268.13M $ 268.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 523.80K $ 523.80K $ 523.80K Alle tiders Høj: $ 0.054879 $ 0.054879 $ 0.054879 Alle tiders Lav: $ 0.0001400421074309 $ 0.0001400421074309 $ 0.0001400421074309 Nuværende pris: $ 0.0005238 $ 0.0005238 $ 0.0005238 Få mere at vide om Veritas (VPT) pris

Veritas (VPT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Veritas (VPT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VPT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VPT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VPT's tokenomics, kan du udforske VPT tokens live-pris!

