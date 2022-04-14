VentureMind AI (VNTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i VentureMind AI (VNTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VentureMind AI (VNTR) Information VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment. Officiel hjemmeside: https://www.venturemind.ai/ Hvidbog: https://docsend.com/view/t7zyddqnuecj78t5 Block Explorer: https://solscan.io/token/4JFcUJ1HfFKz2F8thdu2frk558EjrLvKEmeMq1ZM2xBP Køb VNTR nu!

VentureMind AI (VNTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VentureMind AI (VNTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 705.35K $ 705.35K $ 705.35K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 433.00M $ 433.00M $ 433.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 814.50K $ 814.50K $ 814.50K Alle tiders Høj: $ 0.0385 $ 0.0385 $ 0.0385 Alle tiders Lav: $ 0.00146562463891106 $ 0.00146562463891106 $ 0.00146562463891106 Nuværende pris: $ 0.001629 $ 0.001629 $ 0.001629 Få mere at vide om VentureMind AI (VNTR) pris

VentureMind AI (VNTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VentureMind AI (VNTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VNTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VNTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VNTR's tokenomics, kan du udforske VNTR tokens live-pris!

Sådan køber du VNTR Er du interesseret i at tilføje VentureMind AI (VNTR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VNTR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VNTR på MEXC nu!

VentureMind AI (VNTR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VNTR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VNTR prishistorikken nu!

VNTR Prisprediktion Vil du vide, hvor VNTR måske er på vej hen? Vores VNTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VNTR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!