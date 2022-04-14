VMPX (VMPX) Tokenomics Få vigtig indsigt i VMPX (VMPX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VMPX (VMPX) Information VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note：Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss. Officiel hjemmeside: https://notsofast.xyz/ Block Explorer: https://ordinalswallet.com/brc20/VMPX Køb VMPX nu!

VMPX (VMPX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VMPX (VMPX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 108.62M $ 108.62M $ 108.62M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 725.93K $ 725.93K $ 725.93K Alle tiders Høj: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Alle tiders Lav: $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 $ 0.003001929432964828 Nuværende pris: $ 0.006683 $ 0.006683 $ 0.006683 Få mere at vide om VMPX (VMPX) pris

VMPX (VMPX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VMPX (VMPX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VMPX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VMPX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VMPX's tokenomics, kan du udforske VMPX tokens live-pris!

