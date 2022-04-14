VitaWatch (VITA) Tokenomics Få vigtig indsigt i VitaWatch (VITA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VitaWatch (VITA) Information VitaWatch is a Web3-powered smartwatch that transforms everyday activities—like walking, sleeping, and staying healthy—into on-chain value. Built on decentralized infrastructure (DePIN), VitaWatch combines AI-driven health tracking, digital identity (DID), and real-time rewards through the $VITA token. With features like NFC payments, step-based incentives, and user-owned health data, VitaWatch is more than a wearable—it’s your gateway to the Health-to-Earn economy and the physical layer of Web3. Officiel hjemmeside: https://vitawatch.xyz Hvidbog: https://vitawatch.gitbook.io/vitawatch-docs/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xCb7dE0808805EAf93166eC6b18B8c63af4197AfE Køb VITA nu!

VitaWatch (VITA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VitaWatch (VITA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.83K $ 13.83K $ 13.83K Alle tiders Høj: $ 1.1099 $ 1.1099 $ 1.1099 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00001383 $ 0.00001383 $ 0.00001383 Få mere at vide om VitaWatch (VITA) pris

VitaWatch (VITA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VitaWatch (VITA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VITA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VITA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VITA's tokenomics, kan du udforske VITA tokens live-pris!

VitaWatch (VITA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VITA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VITA prishistorikken nu!

VITA Prisprediktion Vil du vide, hvor VITA måske er på vej hen? Vores VITA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VITA Tokens prisprediktion nu!

