VisionGame (VISION) Information VisionGame brings the traditional game publishing experience for the blockchain community. A suite of unique products coupled with technical and creative services, support the ever-growing gaming blockchain industry, raising the bar one game at a time. VisionGame provides four core products: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering, and Vision. Community to help game developers to easily navigate through the blockchain market. Officiel hjemmeside: https://visiongame.io/ Hvidbog: https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434 Køb VISION nu!

VisionGame (VISION) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VisionGame (VISION), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 224.39K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 605.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 370.90K Alle tiders Høj: $ 0.01 Alle tiders Lav: $ 0.000233323064542173 Nuværende pris: $ 0.0003709

VisionGame (VISION) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VisionGame (VISION) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VISION tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VISION tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VISION's tokenomics, kan du udforske VISION tokens live-pris!

VisionGame (VISION) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VISION hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VISION prishistorikken nu!

