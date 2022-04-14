VIDT DAO (VIDT) Tokenomics Få vigtig indsigt i VIDT DAO (VIDT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VIDT DAO (VIDT) Information VIDT DAO is a cutting-edge blockchain project that leverages timestamping technology to restore digital trust using its Web3 ecosystem. It operates as an open-source platform, using its unique blockchain technology to ensure the authenticity and integrity of data and documents. Officiel hjemmeside: https://vidt-dao.com Hvidbog: https://www.vidt-dao.com/vidt-token Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3be7bf1a5f23bd8336787d0289b70602f1940875 Køb VIDT nu!

VIDT DAO (VIDT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VIDT DAO (VIDT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 186.07K $ 186.07K $ 186.07K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 879.77M $ 879.77M $ 879.77M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 211.50K $ 211.50K $ 211.50K Alle tiders Høj: $ 0.05612 $ 0.05612 $ 0.05612 Alle tiders Lav: $ 0.000271444580934792 $ 0.000271444580934792 $ 0.000271444580934792 Nuværende pris: $ 0.0002115 $ 0.0002115 $ 0.0002115 Få mere at vide om VIDT DAO (VIDT) pris

VIDT DAO (VIDT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VIDT DAO (VIDT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VIDT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VIDT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VIDT's tokenomics, kan du udforske VIDT tokens live-pris!

VIDT DAO (VIDT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VIDT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VIDT prishistorikken nu!

VIDT Prisprediktion Vil du vide, hvor VIDT måske er på vej hen? Vores VIDT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VIDT Tokens prisprediktion nu!

