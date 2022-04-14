Vice (VICE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vice (VICE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vice (VICE) Information VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential. Officiel hjemmeside: https://www.vicetoken.io/ Hvidbog: https://vice-io.gitbook.io/vice.io-docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xfd409bc96d126bc8a56479d4c7672015d539f96c Køb VICE nu!

Vice (VICE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vice (VICE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.47M $ 12.47M $ 12.47M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 990.61M $ 990.61M $ 990.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.59M $ 12.59M $ 12.59M Alle tiders Høj: $ 0.16372 $ 0.16372 $ 0.16372 Alle tiders Lav: $ 0.006615434681747624 $ 0.006615434681747624 $ 0.006615434681747624 Nuværende pris: $ 0.01259 $ 0.01259 $ 0.01259 Få mere at vide om Vice (VICE) pris

Vice (VICE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vice (VICE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VICE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VICE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VICE's tokenomics, kan du udforske VICE tokens live-pris!

Sådan køber du VICE Er du interesseret i at tilføje Vice (VICE) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VICE, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VICE på MEXC nu!

Vice (VICE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VICE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VICE prishistorikken nu!

VICE Prisprediktion Vil du vide, hvor VICE måske er på vej hen? Vores VICE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VICE Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!