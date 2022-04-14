Veloce (VEXT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Veloce (VEXT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Veloce (VEXT) Information Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship. Officiel hjemmeside: https://www.velocemediagroup.com/vext Hvidbog: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 Køb VEXT nu!

Veloce (VEXT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Veloce (VEXT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 368.67K $ 368.67K $ 368.67K Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 216.48M $ 216.48M $ 216.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 510.90K $ 510.90K $ 510.90K Alle tiders Høj: $ 0.8438 $ 0.8438 $ 0.8438 Alle tiders Lav: $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 $ 0.001307910679458189 Nuværende pris: $ 0.001703 $ 0.001703 $ 0.001703 Få mere at vide om Veloce (VEXT) pris

Veloce (VEXT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Veloce (VEXT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VEXT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VEXT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VEXT's tokenomics, kan du udforske VEXT tokens live-pris!

Sådan køber du VEXT Er du interesseret i at tilføje Veloce (VEXT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe VEXT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber VEXT på MEXC nu!

Veloce (VEXT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VEXT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VEXT prishistorikken nu!

VEXT Prisprediktion Vil du vide, hvor VEXT måske er på vej hen? Vores VEXT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VEXT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!