Verse (VERSE) Information Bitcoin.com's rewards and utility token, VERSE, accelerates the global adoption of cryptocurrency in a self-custodial model through incentives and gamification. Officiel hjemmeside: https://verse.bitcoin.com Hvidbog: https://getverse.com/verse-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x249ca82617ec3dfb2589c4c17ab7ec9765350a18 Køb VERSE nu!

Verse (VERSE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Verse (VERSE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Samlet udbud $ 210.00B $ 210.00B $ 210.00B Cirkulerende forsyning $ 39.84B $ 39.84B $ 39.84B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.64M $ 16.64M $ 16.64M Alle tiders Høj: $ 0.00020072 $ 0.00020072 $ 0.00020072 Alle tiders Lav: $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 $ 0.000000321952190022 Nuværende pris: $ 0.00007923 $ 0.00007923 $ 0.00007923 Få mere at vide om Verse (VERSE) pris

Verse (VERSE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Verse (VERSE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VERSE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VERSE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VERSE's tokenomics, kan du udforske VERSE tokens live-pris!

Verse (VERSE) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VERSE hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VERSE prishistorikken nu!

VERSE Prisprediktion Vil du vide, hvor VERSE måske er på vej hen? Vores VERSE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VERSE Tokens prisprediktion nu!

