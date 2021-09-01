VEMP (VEMP) Tokenomics

Få vigtig indsigt i VEMP (VEMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
VEMP (VEMP) Information

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

Officiel hjemmeside:
https://vemp.xyz
Hvidbog:
https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a
Block Explorer:
https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d

VEMP (VEMP) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VEMP (VEMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 320.10K
Samlet udbud
$ 500.00M
Cirkulerende forsyning
$ 392.95M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 407.30K
Alle tiders Høj:
$ 0.67
Alle tiders Lav:
$ 0.000507096748872242
Nuværende pris:
$ 0.0008146
VEMP (VEMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for VEMP (VEMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal VEMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange VEMP tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår VEMP's tokenomics, kan du udforske VEMP tokens live-pris!

VEMP (VEMP) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for VEMP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

VEMP Prisprediktion

Vil du vide, hvor VEMP måske er på vej hen? Vores VEMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

