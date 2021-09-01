VEMP (VEMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i VEMP (VEMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

VEMP (VEMP) Information vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021. Officiel hjemmeside: https://vemp.xyz Hvidbog: https://2432503192-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F3Fm3GVNNJOSvH6h9bfX4%2Fuploads%2FJ7YCRkrWQGj7dPb7fdME%2FvEmpire%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=76b760c9-f736-44b2-94eb-bac364f57e6a Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xaf7e3f16d747e77e927dc94287f86eb95a64d83d Køb VEMP nu!

VEMP (VEMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VEMP (VEMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 320.10K $ 320.10K $ 320.10K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 392.95M $ 392.95M $ 392.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 407.30K $ 407.30K $ 407.30K Alle tiders Høj: $ 0.67 $ 0.67 $ 0.67 Alle tiders Lav: $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 $ 0.000507096748872242 Nuværende pris: $ 0.0008146 $ 0.0008146 $ 0.0008146 Få mere at vide om VEMP (VEMP) pris

VEMP (VEMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VEMP (VEMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VEMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VEMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VEMP's tokenomics, kan du udforske VEMP tokens live-pris!

VEMP (VEMP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VEMP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VEMP prishistorikken nu!

