VELA AI (VELAAI) Information As the world's first AI-driven RWA service platform, VelaAI relies on innovative models such as AI screening engines, compliance tokenization, and community crowdfunding market making to open up a decentralized financial integration path for physical assets. It uses a unique token economic model to increase the asset issuance population, allowing token holders to become the core hub of market liquidity. Officiel hjemmeside: https://vela.ltd/ Hvidbog: https://www.vela.ltd/assets/VelaBusinessPlan.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x053708a5BC7f1627Ddc87e780eE381cf1e31f765 Køb VELAAI nu!

VELA AI (VELAAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for VELA AI (VELAAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Alle tiders Høj: $ 0.1917 $ 0.1917 $ 0.1917 Alle tiders Lav: $ 0.002275096001076417 $ 0.002275096001076417 $ 0.002275096001076417 Nuværende pris: $ 0.003132 $ 0.003132 $ 0.003132 Få mere at vide om VELA AI (VELAAI) pris

VELA AI (VELAAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for VELA AI (VELAAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VELAAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VELAAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VELAAI's tokenomics, kan du udforske VELAAI tokens live-pris!

VELA AI (VELAAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for VELAAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk VELAAI prishistorikken nu!

VELAAI Prisprediktion Vil du vide, hvor VELAAI måske er på vej hen? Vores VELAAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se VELAAI Tokens prisprediktion nu!

