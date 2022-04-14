Vatra INU (VATR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vatra INU (VATR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vatra INU (VATR) Information Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project. Officiel hjemmeside: https://vatrainu.com/en Hvidbog: https://vatrainu.com/docs/vatr-whitepaper-v1.01-en.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3d234A9d23F01c5556AD3dfA88F470f8982ab1b4#balances Køb VATR nu!

Vatra INU (VATR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vatra INU (VATR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 148.00M $ 148.00M $ 148.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.97K $ 31.97K $ 31.97K Alle tiders Høj: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 Alle tiders Lav: $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 $ 0.000419774377370754 Nuværende pris: $ 0.000216 $ 0.000216 $ 0.000216 Få mere at vide om Vatra INU (VATR) pris

Vatra INU (VATR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vatra INU (VATR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VATR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VATR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VATR's tokenomics, kan du udforske VATR tokens live-pris!

