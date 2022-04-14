Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Vectorspace AI X (VAIX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Vectorspace AI X (VAIX) Information We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind. Officiel hjemmeside: https://vectorspace.ai Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe Køb VAIX nu!

Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Vectorspace AI X (VAIX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Samlet udbud $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Cirkulerende forsyning $ 49.88M $ 49.88M $ 49.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Alle tiders Høj: $ 0.2541 $ 0.2541 $ 0.2541 Alle tiders Lav: $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 $ 0.01002462128791707 Nuværende pris: $ 0.02721 $ 0.02721 $ 0.02721 Få mere at vide om Vectorspace AI X (VAIX) pris

Vectorspace AI X (VAIX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Vectorspace AI X (VAIX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal VAIX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange VAIX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår VAIX's tokenomics, kan du udforske VAIX tokens live-pris!

