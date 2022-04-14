UXLINK (UXLINK) Tokenomics Få vigtig indsigt i UXLINK (UXLINK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

UXLINK (UXLINK) Information UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners. Officiel hjemmeside: https://www.uxlink.io Hvidbog: https://docs.uxlink.io/uxuy-labs-api/whitepaper/white-paper Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x1A6B3A62391ECcaaa992ade44cd4AFe6bEC8CfF1 Køb UXLINK nu!

UXLINK (UXLINK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for UXLINK (UXLINK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 157.15M $ 157.15M $ 157.15M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 479.71M $ 479.71M $ 479.71M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 327.60M $ 327.60M $ 327.60M Alle tiders Høj: $ 3.8628 $ 3.8628 $ 3.8628 Alle tiders Lav: $ 0.140969371563402 $ 0.140969371563402 $ 0.140969371563402 Nuværende pris: $ 0.3276 $ 0.3276 $ 0.3276 Få mere at vide om UXLINK (UXLINK) pris

UXLINK (UXLINK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for UXLINK (UXLINK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal UXLINK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange UXLINK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår UXLINK's tokenomics, kan du udforske UXLINK tokens live-pris!

Sådan køber du UXLINK Er du interesseret i at tilføje UXLINK (UXLINK) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe UXLINK, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber UXLINK på MEXC nu!

UXLINK (UXLINK) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for UXLINK hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk UXLINK prishistorikken nu!

UXLINK Prisprediktion Vil du vide, hvor UXLINK måske er på vej hen? Vores UXLINK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se UXLINK Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!